Overheid financiert FVD-school, deuren gaan in augustus weer open

De basisschool van Forum voor Democratie in Almere heropent in augustus haar deuren. Twee jaar eerder moest de Renaissanceschool sluiten, omdat deze de financiering niet rond kreeg. Nu is het gelukt om financiering te krijgen van het Rijk, meldt FVD-oprichter Thierry Baudet woensdag op de website van de partij.

Een woordvoerder van het ministerie van Onderwijs bevestigt dat de school in augustus weer opengaat. "De school heeft aan de juiste eisen voldaan om te mogen starten: het aantonen van voldoende belangstelling, een positief advies van de inspectie over de onderwijskwaliteit, VOG's voor bestuurders en toezichthouders en een uitnodiging aan de onderwijspartijen in de regio voor een gesprek", aldus de zegsvrouw.

'Absolute mijlpaal'

De FVD-oprichter noemt de heropening zelf "een absolute mijlpaal in de ontwikkeling van onze eigen 'zuil'".

De school begint met groep 1. "Zij is gebouwd op de overtuiging dat het oude Europa béter was dan het nieuwe", licht Baudet toe. "We bieden aparte leertrajecten aan voor jongens en voor meisjes, omdat we de biologische verschillen tussen de seksen erkennen." In klassen van maximaal vijftien leerlingen is "ouderwetse aandacht voor basisvaardigheden zoals (hoofd)rekenen en schrijven met de pen".

Grote zorgen

Een groot deel van de Tweede Kamer maakt zich zorgen over de opkomst van Forum in de peilingen. Partijen vinden dat Lidewij de Vos (fractievoorzitter FVD) niet genoeg afstand neemt van groepen die geweld gebruiken bij protesten tegen asielzoekerscentra.

Meerdere FVD'ers, onder wie gemeenteraadsleden, hebben een verleden bij extreemrechtse organisaties zoals Geuzenbond en de Nederlandse Volks-Unie.