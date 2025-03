Steeds meer hoogopgeleiden kiezen alsnog voor mbo

Steeds meer hbo'ers en wo'ers met een diploma maken de overstap naar het mbo. Dat blijkt uit cijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) waar De Telegraaf over beschikt.

In bovenstaande video zie je het verhaal van Andries. Hij werkte tot voor kort op kantoor maar gooit nu het roer helemaal om en wordt opgeleid tot timmerman. "Ik kon direct aan de slag bij een aannemer!"

Tegelijkertijd stelt bijna 30 procent van de Nederlanders die geen mbo-student of vakman/-vrouw is in Ipsos I&O-onderzoek open te staan voor een vakopleiding of omscholing naar vakwerk. Het zijn hoopvolle ontwikkelingen in tijden van schreeuwende tekorten.

Omscholen aantrekkelijker maken

Tegelijkertijd kan er nog meer gebeuren om het aantrekkelijker te maken voor mensen om zich om te scholen, vindt de MBO Raad. "We pleiten al langer voor de invoering van individuele leerrechten, zodat iedere burger in Nederland zich op elk moment kan laten om- of bijscholen", zegt voorzitter Adnan Tekin.