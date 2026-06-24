Staatssecretaris dreigt Kamer te passeren voor strengere wolvenaanpak

Staatssecretaris Silvio Erkens (Landbouw) wil nog vóór de zomer strengere regels voor wolven invoeren. Gebeurt er in de Tweede Kamer niet snel iets, dan gaat hij de Kamer passeren. Dat bevestigt hij tegen Hart van Nederland na berichtgeving van De Telegraaf.

Volgens Erkens is "niets doen geen optie meer". Provincies vragen al langer om meer ruimte om in te grijpen bij gevaarlijke wolven. Vooral zogenoemde probleemwolven moeten sneller kunnen worden aangepakt.

In de bovenstaande video vertelt Erkens onder meer welke middelen volgens hem kunnen helpen om wolven af te schrikken.

Nog één kans

De VVD-staatssecretaris zegt dat de regels al klaarliggen en direct kunnen worden ingevoerd. De Kamer krijgt nog één kans om erover te praten van Erkens. Maar als het onderwerp niet op tijd wordt ingepland, wil hij de wetgeving alsnog voor het zomerreces invoeren.

Volgens hem is namelijk de impact van wolvenincidenten groot voor inwoners, recreanten, ondernemers en lokale gemeenschappen. "Hoe dichter de wolf bij de mens komt, hoe kleiner het draagvlak voor dit dier wordt", zegt Erkens tegen de krant.

Benieuwd hoe gevaarlijk de wolf nou eigenlijk echt is? Bekijk dan de video bovenaan het artikel, waarin Hart van Nederland dit aan jou uitlegt.