SGP dient motie van afkeuring in tegen zorgminister Hermans

De kans dat de SGP de begrotingen van het kabinet en het belastingplan gaat steunen, is een stuk kleiner geworden nadat SGP-Kamerlid Diederik van Dijk een motie van afkeuring indiende tegen zorgminister Sophie Hermans. Van Dijk vindt het betreurenswaardig dat de VVD-minister een proef voor late abortussen in ziekenhuizen laat doorgaan.

De SGP was een van de partijen die tijdens het debat over de begroting van Volksgezondheid, Welzijn en Sport meerdere malen begon over abortussen tussen 22 en 24 weken zwangerschap. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt dit beleid van Hermans.

Steun voor motie nog onzeker

Het stoppen met de proef voor late abortussen was een van de eisen van de SGP om steun te verlenen aan de begroting. Hermans verdedigde de proef tijdens het debat en nam er geen afstand van. Daarop diende Van Dijk een motie van afkeuring in tegen de minister.

Met een motie van afkeuring laat de Tweede Kamer weten het handelen of beleid van een minister af te keuren. Als een meerderheid de motie steunt, is dat een stevig politiek signaal, maar de minister hoeft daardoor niet automatisch op te stappen. Of andere partijen de motie van de SGP zullen steunen, is volgens de partij nog niet bekend.

De stap maakt de zoektocht van het kabinet naar steun voor de begrotingen en het belastingplan er niet makkelijker op.

Ook JA21 stelt eisen

De SGP is met JA21 een optie voor het kabinet om over rechts steun voor het belastingplan te krijgen. JA21 herhaalde donderdag meerdere keren dat steun onder meer afhankelijk is van het niet volledig uitvoeren van de wet die asielzoekers over het land verdeelt. Ook daar lijkt het kabinet niet in mee te gaan.

Hermans hoefde niets te zeggen over de motie, maar ze werd wel gevraagd naar wat ze ervan vond. "Ik vind het belangrijk dat we dit debat met de grootste zorgvuldigheid en waardigheid voeren", reageerde ze daarop.