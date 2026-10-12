OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Toename in abortussen, met name bij meiden onder de 15

Toename in abortussen, met name bij meiden onder de 15

Zorg

Vandaag, 13:22

Link gekopieerd

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ziet een toename in het aantal abortussen, met name bij jongere meiden onder de 15 jaar oud. Dat blijkt uit nieuwe cijfers. In totaal ondergingen 163 meisjes van onder de 15 jaar een abortus.

Dat is met afstand het hoogste aantal in jaren en ruim 2,5 keer zoveel als een jaar eerder, toen de inspectie 65 behandelingen registreerde. In de zes jaar daarvoor schommelde het aantal zwangerschapsafbrekingen onder jonge tieners grofweg tussen de vijftig en iets meer dan honderd. Het afgelopen jaar is daarmee een duidelijke uitschieter. Een verklaring voor de toenames zegt de inspectie niet te kunnen geven.

Abortuspil meegenomen

Ook onder tieners van 15 tot en met 19 jaar is een toename, maar die is met 6 procent ten opzichte van 2024 minder scherp. De totale aantallen liggen in deze leeftijdsgroep overigens een stuk hoger: het ging om 2918 zwangerschapsafbrekingen in 2025.

Voor het eerst zijn ook landelijke cijfers beschikbaar over het gebruik van de abortuspil. Huisartsen mogen die sinds vorig jaar voorschrijven. In het eerste jaar deden ze dat volgens de IGJ-rapportage 339 keer. Om de medicatie te mogen voorschrijven, moeten huisartsen eerst een scholingsprogramma volgen. Er zijn ook artsen die dat hebben gedaan en via een website recepten verstrekken.

Totaal zijn er in alle leeftijdsgroepen bij elkaar net iets onder de 40.000 abortussen uitgevoerd.

Door ANP

Lees ook

Abortuspil binnenkort ook bij de huisarts? 'Ik zou nog steeds voor een kliniek kiezen'
Milieu en Gezondheid
Abortuspil binnenkort ook bij de huisarts? 'Ik zou nog steeds voor een kliniek kiezen'
Roep om abortus uit Wetboek van Strafrecht te halen: 'Alsof je iets verkeerds doet'
Milieu en Gezondheid
Roep om abortus uit Wetboek van Strafrecht te halen: 'Alsof je iets verkeerds doet'
Demonstratie in Amsterdam voor recht op abortus: 'Nog steeds een taboe'
Milieu en Gezondheid
Demonstratie in Amsterdam voor recht op abortus: 'Nog steeds een taboe'
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.