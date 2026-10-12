Toename in abortussen, met name bij meiden onder de 15

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ziet een toename in het aantal abortussen, met name bij jongere meiden onder de 15 jaar oud. Dat blijkt uit nieuwe cijfers. In totaal ondergingen 163 meisjes van onder de 15 jaar een abortus.

Dat is met afstand het hoogste aantal in jaren en ruim 2,5 keer zoveel als een jaar eerder, toen de inspectie 65 behandelingen registreerde. In de zes jaar daarvoor schommelde het aantal zwangerschapsafbrekingen onder jonge tieners grofweg tussen de vijftig en iets meer dan honderd. Het afgelopen jaar is daarmee een duidelijke uitschieter. Een verklaring voor de toenames zegt de inspectie niet te kunnen geven.

Abortuspil meegenomen

Ook onder tieners van 15 tot en met 19 jaar is een toename, maar die is met 6 procent ten opzichte van 2024 minder scherp. De totale aantallen liggen in deze leeftijdsgroep overigens een stuk hoger: het ging om 2918 zwangerschapsafbrekingen in 2025.

Voor het eerst zijn ook landelijke cijfers beschikbaar over het gebruik van de abortuspil. Huisartsen mogen die sinds vorig jaar voorschrijven. In het eerste jaar deden ze dat volgens de IGJ-rapportage 339 keer. Om de medicatie te mogen voorschrijven, moeten huisartsen eerst een scholingsprogramma volgen. Er zijn ook artsen die dat hebben gedaan en via een website recepten verstrekken.

Totaal zijn er in alle leeftijdsgroepen bij elkaar net iets onder de 40.000 abortussen uitgevoerd.