Schoof en coalitiepartijen vinden oplossing voor ruzie over EU-herbewapeningsplan

Premier Dick Schoof en de vier coalitiepartijen hebben donderdag een oplossing gevonden voor de onderlinge ruzie over het voorstel van de Europese Commissie over herbewapening.

Dat hebben ingewijden laten weten na afloop van urenlang overleg bij de premier, die tijdelijk zijn werkplek heeft in het gebouw van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Vrijdag wordt verder over het onderwerp gesproken in de ministerraad.

Later meer.

ANP