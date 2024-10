Ruime Kamermeerderheid voor financiële steun Kamp Westerbork

Een ruime Kamermeerderheid staat achter het plan om Herinneringscentrum Kamp Westerbork volgend jaar eenmalig financieel te ondersteunen met 200.000 euro, bevestigt D66 na berichtgeving van Dagblad van het Noorden. Wieke Paulusma (D66) vindt de steun voor haar plan een goed begin, maar niet voldoende. "Laten we vooral kijken hoe we dit een vervolg kunnen geven", zegt ze via haar woordvoerder.

De organisatie achter Westerbork waarschuwde eerder op dinsdag dat het voortbestaan van het herinneringscentrum onder druk staat. Daarom vroeg het centrum om geld uit Den Haag voor "een eenmalige grote vernieuwingsslag". De uitgaven lopen de laatste jaren uit de pas met de inkomsten. Dat komt onder meer doordat de salarissen van medewerkers "sterk" zijn gestegen onder de nieuwe cao.

In Westerbork waren ze afgelopen april enorm geschrokken na bekladdingen. Een oud gebouw was besmeurd met hakenkruisen en andere nazistische uitingen, zoals je ziet in bovenstaande video.

Geldpotje van VWS

PVV, GroenLinks-PvdA, VVD, NSC, BBB, CDA, ChristenUnie en SGP hebben aangegeven achter het plan van D66 te staan. Het wordt betaald uit een geldpotje op de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dat bedoeld is om de Tweede Wereldoorlog te gedenken.

