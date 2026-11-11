'RIVM dreigt laboratoria te moeten sluiten uit vrees voor virusuitbraak'

Het RIVM dreigt zijn laboratoria voor virusonderzoek op het Science Park in Bilthoven te moeten sluiten. De gebouwen zijn zo verouderd dat de beheerder het niet langer verantwoord vindt om er onderzoek te doen naar zeer besmettelijke ziekteverwekkers. Er zijn zorgen over het risico op een uitbraak, blijkt uit een brief die in handen is van het Financieele Dagblad (FD).

De problemen spelen al langer. Het RIVM is sinds 1953 gevestigd op het terrein in Bilthoven en zou eigenlijk verhuizen naar een nieuw gebouw op De Uithof in Utrecht. Die verhuizing loopt echter al jaren vertraging op door technische problemen, onder meer met de elektriciteitsvoorziening en beveiliging.

Nieuw gebouw nog altijd niet klaar

Het nieuwe onderkomen heeft inmiddels meer dan 600 miljoen euro gekost, maar is twaalf jaar na de aanbesteding nog steeds niet klaar voor gebruik.

Een woordvoerder van het RIVM bevestigt dat de verhuizing opnieuw vertraging oploopt. Eerder was het de bedoeling om eind dit jaar te beginnen, maar dat gaat 'duidelijk' niet meer lukken.

Wanneer het gezondheidsinstituut wel kan verhuizen, is nog onbekend. Het RIVM heeft nog tot eind 2027 een huurcontract voor het terrein in Bilthoven.