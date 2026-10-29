Welzijn jongeren nog niet terug op niveau van voor de pandemie

Jongeren tussen de 16 en 25 jaar zijn mentaal het hardst getroffen door de coronapandemie en coronamaatregelen en hebben daar nog altijd last van. Dat blijkt uit vijf jaar onderzoek dat deze donderdag wordt gepresenteerd en waarover NRC bericht.

Het gold vooral voor jongeren die tijdens de pandemie op zichzelf woonden, in een stad leefden, niet goed konden rondkomen of voor die tijd al mentale problemen hadden. Eind 2025 was op een aantal punten verbetering te zien, maar de mentale gezondheid en het welzijn keerden niet terug op het niveau van voor de pandemie.

Monitoring afgeschaald

Dat blijkt uit het rapport Welzijn en maatschappelijke weerbaarheid in beeld: vijf jaar onderzoek naar de effecten van de coronapandemie, dat deze donderdag wordt aangeboden aan minister Sophie Hermans (Volksgezondheid, Welzijn en Sport, VVD).

Het rapport, opgesteld door onderzoeksinstituut Nivel, RIVM, GGD GHOR Nederland, de 25 GGD's en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum, is het resultaat van vijf jaar monitoren van het welzijn onder de Nederlandse bevolking, tussen 2021 en 2025.

Die monitoring is inmiddels afgeschaald. "In onze data komen jongeren steeds naar boven als groep waar van alles speelt. Ze kregen veel meer last van depressies en angstklachten", zegt Nivel-onderzoeker en bijzonder hoogleraar Crises, veiligheid en gezondheid Michel Dückers.

Twee jaar geleden gaven jongeren ook al aan dat het mentaal af en toe nog steeds niet goed ging.