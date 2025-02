Renovatie Binnenhof loopt weer jaren vertraging op

De renovatie van het Binnenhof zal pas in de zomer van 2030 afgerond zijn. Dat meldt het AD woensdag. Uit stukken die de krant in handen heeft, blijkt het nog zeker vijf jaar te duren voordat het Binnenhof weer volledig in gebruik is. Verantwoordelijk minister Mona Keijzer licht tegen Hart van Nederland toe dat deze renovatie wel goed gedaan moet worden: "Ja, het kost veel geld en het duurt langer maar de renovatie van dit historische monument is hard nodig."

Eerder werd al bekend dat de renovatie van het Binnenhof in Den Haag circa 2 miljard euro gaat kosten, meer dan twee keer zoveel als waar van werd uitgegaan, zo is te zien in bovenstaande video.

Begin 2023 werd de verwachte opleverdatum al uitgesteld naar 2028. Dat wordt nu weer uitgesteld, ditmaal naar de zomer van 2030. Het AD laat weten dat uit een van de planningen blijkt dat onder meer de beveiliging pas op de laatste dag van 2029 klaar is. Op zijn vroegst kan dan de Binnenhofbevolking pas na de zomer van 2030 weer aan het werk op de locatie.

Ook moet er na de oplevering ook nog worden gewerkt aan de inrichting, en kost de verhuizing tijd. De zomerreces zou daarvoor de meest geschikte periode zijn.

Naast de vertraging worden ook financiële tegenvallers niet uitgesloten. Met de Tweede Kamer werd in 2015 een bedrag van 475 miljoen afgesproken, maar dat is inmiddels verviervoudigd. De 2 miljard euro die eerder werd voorspeld is niet meer de bovengrens.