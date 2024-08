Gemeenteraadsleden Den Haag klaar met gedoe om Binnenhof: 'Onbegrijpelijk en gevaarlijk'

Het geduld in de Haagse gemeenteraad rondom de verhuizing van de ambtenaren van het ministerie van Algemene Zaken is op. Het team van Schoof moet het Binnenhof verlaten wegens gebrek aan brandveiligheid, maar er blijven bezwaren komen om de overstap te maken naar de tijdelijke locatie aan de Turfmarkt in Den Haag.

Gemeenteraadsleden laten aan Hart van Nederland weten zich te ergeren over de aanhoudende vertraging en de daaruit voortvloeiende veiligheidsrisico's. "Het is schofterig dat je ambtenaren laat werken in dit risico."

Minister Mona Keijzer van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft de gemeente Den Haag opnieuw om uitstel gevraagd voor de verhuizing van een deel van de ambtenaren van het ministerie van Algemene Zaken (AZ). Burgemeester Van Zanen wil dat alle ambtenaren uiterlijk 31 augustus zijn overgeplaatst naar een tijdelijke werkplek bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Deze verhuizing is noodzakelijk vanwege de renovatie van de gebouwen op het Binnenhof en het gebrek aan brandveiligheid in de AZ-gebouwen.

In een brief stelt Keijzer dat premier Schoof en de meeste ambtenaren op 31 augustus zullen vertrekken, maar dat ongeveer 70 ambtenaren die werken met "staatsgeheime ICT-voorzieningen" tot het voorjaar op het Binnenhof moeten blijven. Dit komt doordat het nog niet gelukt is om de computers op de nieuwe locatie op een speciaal beveiligd netwerk aan te sluiten. Haagse gemeenteraadsleden willen hier niets van weten, zij zeggen massaal "afspraak is afspraak", dus moet iedereen uiterlijk 31 augustus het Binnenhof hebben verlaten. En de meeste vinden dat ze daarmee al coulant zijn geweest.

'Geen dag langer'

Ralf Sluijs van Hart voor Den Haag kaartte het probleem een jaar geleden al aan tijdens de gemeenteraad en is duidelijk in zijn oordeel: "De raad was vorig jaar glashelder: geen uitstel, en daar houdt Hart voor Den Haag dan ook aan vast. Geen dag langer dus." Sluijs bekritiseert de landelijke overheid fel vanwege het negeren van brandveiligheidswaarschuwingen. "De brandveiligheid van het Binnenhof voldoet niet aan de minimale eisen van het Bouwbesluit, en dat is al 16 jaar bekend”, laat hij geïrriteerd weten. "Dat ambtenaren daar willens en wetens nog langer aan blootgesteld worden, is eigenlijk te schofterig voor woorden."

Sluijs roept op tot onmiddellijke ontruiming van het Binnenhof. "Wij willen geen boetes, maar per direct ontruimen. Het is al zolang bekend dat ze moeten verhuizen, de burgemeester had bij Rutte al een streep moeten trekken, dus moet nu zijn poot stijf houden. Anders belonen we de overheid voor het niet houden aan de regels, terwijl ieder ander daarvoor wordt gestraft."

'Arrogantie van de macht'

Andrew van Esch van D66 sluit zich aan bij de kritiek en denkt dat er een andere reden achter het uitstel zit. "Het is totale onzin. Ze weten al jaren dat de verhuizing eraan komt, maar willen het gewoon niet. Het is de arrogantie van de macht." Hij dringt aan op bestuursdwang indien de verhuizing niet snel plaatsvindt. "Als ze het niet doen, moet de burgemeester bestuursdwang uitvoeren, daarmee heeft Van Zanen het recht om de sloten op de deuren te vervangen."

Van Esch waarschuwt bovendien voor de gevaren van een gedeeltelijke bezetting tijdens de renovatie, refererend aan de brand in de Notre Dame in Parijs. "Die is ook afgefikt tijdens de verbouwing, dat laat zien dat het risico op brand toeneemt tijdens zo’n renovatie." Daarbij vormt de situatie een risico voor de stad volgens het D66-raadslid, omdat de verantwoordelijkheid als het misgaat bij Van Zanen ligt. "Er is al eerder een Haagse burgemeester gevallen over een brand", hij doelt op oud-burgemeester Pauline Krikke die moest aftreden na het uit de hand gelopen vreugdevuur tijdens de jaarwisseling van 2019. "Dat willen we niet nog eens meemaken."

Afspraak is afspraak

Lotte van Basten Batenburg van de VVD is duidelijk, "Hup eruit en anders betalen. De brandweer is duidelijk geweest, dat is wat de Haagse VVD niet onderhandelbaar." Simon Fritschij van de ChristenUnie/SGP is het daarmee eens en benadrukt de noodzaak om vast te houden aan de afgesproken deadline. "Afspraak is afspraak, ook als je het ministerie van de minister-president bent. 31 augustus moet het Binnenhof leeg zijn wat ons betreft."

Ook Lesley Arp van de SP uit haar verbazing over de gang van zaken en wijst op het risico voor de ambtenaren. "Ik vind het vooral verbluffend dat er niet tijdig een alternatieve oplossing voor deze ambtenaren is geregeld. Door nu toch tientallen ambtenaren op een onveilige locatie te laten werken, ondermijnt de Rijksoverheid het brandweeradvies." Ze vindt het dan ook meer dan logisch als de gemeente de aangekondigde boete handhaaft.

Symboolpolitiek

Fatima Faïd van de Haagse Stadspartij benadrukt de noodzaak tot handhaving en ziet in het uitstel opnieuw een voorbeeld van wat zij beschouwt als symboolpolitiek. "Wij vinden: eruit of betalen. We verwachten dat de burgemeester gewoon handhaaft en boetes oplegt. Het is wat ons betreft weer typisch symboolpolitiek van de regering."

Hinke de Groot van het CDA sluit zich aan bij de roep om actie. "Iedereen moet zich aan de brandveiligheidsregels houden, dus ook de ambtenaren van AZ." Ook De Groot verbaast zich erover dat de tijdelijke opvang niet geregeld is. "Het is al jaren bekend, ze zagen het gewoon aankomen, er is dus niets nieuws."

Brandweer leidend

Maarten de Vuyst van GroenLinks geeft een meer afwachtende reactie, maar deelt de zorgen over de veiligheid. "Het is natuurlijk een vreemd verhaal. Jaren geleden was al duidelijk dat ze eruit moesten, dat dit nu dan nog niet lukt omdat ze nog niet klaar zijn, roept bij mij wel vraagtekens op." Hij is echter bereid het oordeel van de brandweer en burgemeester af te wachten. "Als zij zeggen dat het veilig is, kunnen ze wat mij betreft blijven, maar anders moeten ze er gewoon uit. Het oordeel van de brandweer is leidend."

Het is nog onduidelijk of de Haagse burgemeester Jan van Zanen, die verantwoordelijk is voor de brandveiligheid in de gemeente, akkoord gaat met het nieuwe plan van minister Keijzer. Het stadsbestuur van Den Haag zal naar verwachting volgende week pas officieel reageren, aldus een woordvoerder van de burgemeester. Van Zanen heeft eerder al laten doorschemeren dat het ministerie van Schoof veel eerder had moeten anticiperen op de veiligheidsproblemen die zouden ontstaan bij de verhuizing.