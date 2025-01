Racebaan in Velp moet na 40 jaar sluiten: 'Weinig banen over voor mini's'

De bekende racebaan van de Eerste Velpse Modelbouw Club (EVMC) moet na meer dan 40 jaar zijn activiteiten beëindigen. Liefhebbers van modelauto's kunnen er hun hart ophalen en kinderen trainen jarenlang op pocketbikes (kleine motoren) in de hoop ooit motorcoureur te worden. De sluiting is een doodzone, vinden leden.

EVMC moet de deuren eind september sluiten omdat het opstalrecht, het recht om op de grond van de gemeente te bouwen, na 25 jaar verloopt. De club is gevestigd op industrieterrein De Beemd in Velp en de gemeente wil deze grond verkopen om er vervolgens een bedrijventerrein te vestigen. Volgens de gemeente is er nog gekeken naar een alternatieve locatie voor de club, maar helaas is niets mogelijk.

"Gezien de moeilijke financiële situatie waarin veel gemeenten zich momenteel bevinden, staan diverse gemeentes voor lastige en pijnlijke keuzes. Dit geldt ook voor de gemeente Rheden", aldus een woordvoerder van de gemeente. Voorzitter André Spaan betreurt het besluit van de gemeente. "Toen ik het nieuws hoorde, was dat voor mij een complete verrassing", vertelt Spaan.

Afreizen

Volgens Spaan reizen leden uit heel Nederland af naar Velp om te racen. "Er zijn weinig goede banen voor mini's. Hier konden ze leren sturen en skills aanleren waarna sommige konden doorgroeien naar de professionele motorsport. De kids zullen nu helemaal naar Assen moeten afreizen."

Vader Jos Koelewijn vindt het besluit minder verrassend. Volgens Koelewijn is het niet de eerste keer dat een dergelijke club plaats moet maken voor industrie. Hij trainde eerst met zijn zoon Jesse, die Nederlands kampioen pocketbike is, in Amsterdam. Maar toen die locatie sloot, moest hij vanuit Noordwijkerhout anderhalf uur op en neer rijden om zijn zoon in Velp te laten trainen. Dat deze locatie nu ook gaat sluiten, vindt hij een doodzonde.