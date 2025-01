Sid (7) overleden door ongeval op kartbaan: 'Oneerlijk gevecht dat hij niet kon winnen'

De 7-jarige minibiker Sid Veijer is overleden aan de gevolgen van een ongeval op een kartbaan. Twee weken terug liep hij ernstige verwondingen op op de indoorkartbaan in het Limburgse Swalmen. Zondag deelt vader Reinold het nieuws dat zijn zoon het ongeluk niet heeft overleefd.

Sid werd vorig jaar nog Nederlands kampioen Minibike Junior A. Zondag 22 december trainde hij in aanloop naar nieuwe hoogtepunten, maar daarbij ging het mis. Hij werd door een ambulance en later een traumahelikopter meegenomen naar het ziekenhuis Maastricht. Daar is hij zondagmiddag overleden aan zijn verwondingen.

Bericht van vader van Sid Afgelopen maandag was er een klein lichtpuntje rondom de situatie van Sid. Aan het einde van de week veranderde dit lichtpuntje in het donkerste scenario en werd het een oneerlijk gevecht dat Sid niet kon winnen. Sid heeft gevochten als een leeuw. Wij – Reinold en Rianne, Boyd, Muck en Loek – hebben tot de laatste minuut met hem meegestreden met alles wat we in ons hadden, de artsen en verpleegkundigen hebben gedaan wat ze konden…. Sid is vanmiddag gestorven in het bijzijn van zijn warme familie.

