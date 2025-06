Raad van State: kwetsbare groepen de dupe van verlaging eigen risico

Het verlagen van het eigen risico voor de zorg kan financieel nadelig uitpakken voor bepaalde kwetsbare groepen. Dat schrijft de Raad van State in een advies over het wetsvoorstel om het eigen risico naar 165 euro per jaar te brengen.

De Raad van State adviseert het inmiddels demissionaire kabinet om het voorstel niet in de huidige vorm in te dienen. Tegelijk met het verlagen van het eigen risico wil de regering de tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten afschaffen, waardoor deze groep er dus juist financieel op achteruit gaat. Daarmee schiet het voornemen om de zorg beter betaalbaar te maken zijn doel voorbij.

Cindy sprak in 2023 tijdens het SBS-debat Frans Timmermans stevig aan over het verlagen van het eigen risico. Vorig jaar bleek dat er weer nieuwe klappen vielen (zie bovenstaande video).

Niet specifiek genoeg

De belangrijkste overheidsadviseur vindt de maatregel niet specifiek genoeg. Het eigen risico wordt voor iedereen 220 euro lager, terwijl de bedoeling is dat de drempel om naar de dokter te gaan lager wordt voor mensen met een krappe beurs.

De zorgpremie stijgt juist met 200 euro per jaar, waardoor het financiële voordeel van degenen die het volledige eigen risico betalen, minder groot is. Mensen die normaal gesproken hun eigen risico niet opmaken, gaan er ook op achteruit. Zij profiteren immers niet van de verlaging.

Een lager eigen risico zorgt er naar verwachting van de Raad van State voor dat mensen vaker zorg gebruiken. Dit vergroot de druk op de zorg, die nu toch al hoog is. Vanaf 2030 zal het eigen risico weer jaarlijks meestijgen met de inflatie. De Raad van State mist een structurele oplossing om de zorg betaalbaar te houden.

