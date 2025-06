Raad van State raadt plan huurbevriezing af: ‘Onvoldoende doordacht en oneerlijk’

Het kabinet krijgt stevige kritiek van de Raad van State op het wetsvoorstel om de huren bij woningcorporaties tijdelijk te bevriezen. De hoogste adviseur van de regering raadt af om het plan überhaupt in te dienen bij de Tweede Kamer. Volgens de Raad is het voorstel onder grote haast opgesteld, onvoldoende onderbouwd en juridisch problematisch.

In het plan van minister Keijzer (Volkshuisvesting) staat dat de huren van sociale woningen bij woningcorporaties tot 1 juli 2027 niet mogen stijgen. Maar andere sociale huurders, bijvoorbeeld mensen die huren bij commerciële verhuurders, vallen buiten de regeling. Dat leidt volgens de Raad van State tot een directe en niet te rechtvaardigen ongelijke behandeling.

Els uit Haarlem huurt bij een commerciële verhuurder en is fel gekant tegen de nieuwe wet en dat er voor haar situatie niks wordt geregeld, te zien in bovenstaande reportage.

De kritiek van de Raad is niet mals. Zo is het volgens de adviseurs onduidelijk wat precies het probleem is dat de huurbevriezing moet oplossen, en voor welke groep huurders het voorstel bedoeld is. Ook de gevolgen zijn onvoldoende doorgerekend. Er is geen degelijke analyse van alternatieven gemaakt, terwijl dat bij goede wetgeving wel de norm zou moeten zijn.

Minder woningbouw

Een ander pijnpunt is de financiële impact op woningcorporaties zelf. Door het bevriezen van de huren lopen zij naar schatting jaarlijks 1,5 miljard euro mis. De compensatie vanuit de overheid is slechts gedeeltelijk en tijdelijk. De Raad waarschuwt dat veel corporaties daardoor al snel in financiële problemen kunnen komen. Dat kan grote gevolgen hebben: er zouden naar schatting 85.000 woningen minder gebouwd worden, en 365.000 woningen niet worden verduurzaamd.

Volgens de Raad staat het voorstel daarmee ook op gespannen voet met de grondwettelijke taak van de overheid om te zorgen voor voldoende betaalbare woonruimte. De financiële gevolgen van het plan bedreigen volgens de analyse de mogelijkheden voor woningbouw, renovatie en onderhoud.

De Raad van State adviseert de regering om het voorstel in deze vorm niet aan de Tweede Kamer voor te leggen.