PTSS bij hulpverleners: Kamerleden willen landelijk loket

Ze werken nauw samen als het misgaat, zien dezelfde ongelukken, hetzelfde geweld en dezelfde slachtoffers. Maar als politieagenten, brandweerlieden, militairen, boa's of ambulancemedewerkers daar psychisch aan onderdoor gaan, worden ze niet allemaal hetzelfde behandeld. De hulp en erkenning bij beroepsmatige PTSS (posttraumatische stressstoornis) verschillen nu sterk per beroep en soms zelfs per werkgever of regio.

Zo is PTSS bij de politie en Defensie erkend als beroepsziekte, maar is dat bij bijvoorbeeld ambulancemedewerkers of boa's landelijk niet geregeld. Een speciaal PTSS-loket moet daar verandering in brengen.

Onafhankelijk, landelijk loket

Kamerleden Straatman, Mutluer en Mathlouti vinden het oneerlijk dat niet alle hulpverleners en mensen in uniform dezelfde behandeling krijgen als zij te maken krijgen met PTSS. Daarom maken zij zich hard voor een onafhankelijk, landelijk PTSS-loket. Hier kunnen alle zogenaamde 'geüniformeerden' terecht voor passende hulp.

Dus niet alleen de politie en mensen van Defensie, maar bijvoorbeeld ook ambulancepersoneel, kustwachtpersoneel en vrijwilligers bij reddingsbrigades. Wie in zijn werk wordt blootgesteld aan traumatische ervaringen, moet hulp kunnen krijgen bij de verwerking daarvan.

Nazorg heel belangrijk

Dat nazorg bij heftige gebeurtenissen in het werk essentieel is, weet Renaldo Ishaak maar al te goed. Hij werkt voor de Koninklijke Marechaussee en was als hulpverlener betrokken bij de inzet tijdens de aanslag in Apeldoorn op Koninginnedag, de Schipholbrand en de crash van een vliegtuig van Turkish Airlines bij Schiphol in 2009. Uiteindelijk kreeg Renaldo te maken met PTSS en ervoer hij zelf hoe belangrijk het is dat adequate hulp beschikbaar is. Hij geeft al meerdere jaren gastlessen hierover bij de politie, Defensie en de brandweer.

Ook ambulancemedewerker Edwin kan hierover meepraten. Hij vervoerde een persoon die in de cel zat naar een ggz-instelling, maar dat ging gruwelijk mis. De persoon rukte zichzelf los van de brancard en viel Edwin aan. Edwin kon lange tijd niet werken en hield PTSS over aan het incident. Hoewel hij soms nog steeds angstklachten ervaart, gaat het beter met Edwin en heeft hij zijn werk weer opgepakt. Hij breekt een lans voor goede nazorg voor alle geüniformeerden.

In de video bovenaan dit artikel hoor je het hele verhaal van Edwin en Renaldo.