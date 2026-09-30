OM gaat zwaardere straffen eisen voor geweld tegen hulpverleners

Bij misdrijven tegen hulpverleners en alle andere mensen met een publieke functie gaat het Openbaar Ministerie in principe de dubbele straf eisen vergeleken met misdrijven tegen andere mensen. Dat staat in een richtlijn die het College van procureurs-generaal vanaf donderdag wil laten gelden, schrijft justitieminister David van Weel (VVD) in een brief aan de Tweede Kamer. Bovendien moet een gevangenisstraf het uitgangspunt worden, dus geen boete of taakstraf meer.

Als voorbeeld omschrijft de minister een poging tot zware mishandeling van een hulpverlener, waarbij de dader geen wapen gebruikt, niet eerder de fout in is gegaan en de hulpverlener niet gewond is geraakt. De strafeis zou dan in principe drie maanden gevangenis worden, in plaats van 80 uur taakstraf als het slachtoffer geen hulpverlener was.

De politie eenheid Den Haag deelde afgelopen jaarwisseling een opvallende video op sociale media waarin een klein, schattig blond meisje een serieuze wens uitspreekt. Het dochtertje van een politieagent hoopt dat haar vader na de jaarwisseling weer veilig thuiskomt. De campagnevideo wees op het geweld tegen hulpverleners en riep veel positieve reacties op:

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Met name rechtse partijen in de Tweede Kamer hebben in moties gevraagd om zwaardere straffen bij geweld tegen hulpverleners. "Die lijn onderschrijf ik volledig", schrijft Van Weel. Hij vindt het "onaanvaardbaar" dat officieren van justitie eerdere normen over zwaardere straffen niet zouden opvolgen.

Als officieren van justitie afwijken van de richtlijn voor strafeisen, moeten ze uitleggen waarom. Over drie jaar wil Van Weel kijken wat het effect is van de aanscherpingen.

Ook geweld tegen journalisten en buschauffeurs zwaarder bestraft

Niet alleen de richtlijn voor strafeisen, maar ook de beroepsgroepen waarvoor die gelden, zijn uitgebreid, meldt het OM. Journalisten vallen er nu ook onder. De zwaardere strafeisen gaan ook gelden bij geweld tegen onder anderen advocaten, rechters, buschauffeurs en bestuurders.