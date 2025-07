VNG tegen Haagse asielplannen: 'Dit is chaos voor gemeenten'

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) "doet een dringend beroep op de Tweede Kamer" om donderdag niet in te stemmen met de asielnoodmaatregelenwet. Het gaat om de asielnoodmaatregelenwet en de Wet Versterking regie volkshuisvesting. Volgens de VNG maken recente wijzigingen deze wetten juridisch onhoudbaar en praktisch onuitvoerbaar.

VNG-voorzitter Sharon Dijksma noemt de situatie "compleet chaos". In een verklaring zegt ze dat gemeenten straks de wet moeten overtreden om zich aan een andere wet te kunnen houden. Een concreet voorbeeld is het strafbaar stellen van hulp aan illegalen. Dat treft vooral gemeenten die nu opvang bieden aan uitgeprocedeerden en hen helpen met terugkeer.

Niet iedere partij stemt in met de plannen. Zo laat de CDA-leider in de onderstaande video weten dat zijn partij tegen de asielplannen zal stemmen.

0:47 CDA stemt tegen strengere asielwetten kabinet

Nieuwe regels baart gemeenten zorgen

Een recent aangenomen amendement maakt het strafbaar voor organisaties om hulp te bieden aan mensen zonder verblijfsvergunning. Dat botst frontaal met een rechterlijke uitspraak, waarin juist werd bepaald dat het Rijk deze mensen opvang moet geven. “De VNG ziet niet hoe gemeenten dit kunnen uitvoeren zonder zelf de wet te overtreden”, aldus de verklaring.

Ook de nieuwe regels rond de huisvesting van statushouders baren zorgen. De VNG waarschuwt dat deze groep straks wordt uitgesloten van sociale huurwoningen. Daardoor blijven ze langer in opvangcentra, met extra druk op de toch al overvolle locaties. Ook komen inburgeringstrajecten in de knel.

Volgens de VNG zijn deze wetswijzigingen zo ingrijpend dat advies van de Raad van State nodig is. De vereniging wil dat de stemming over de Wet Versterking regie volkshuisvesting in elk geval wordt uitgesteld tot na het zomerreces.

ANP