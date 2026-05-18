Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Raad van State: partijen uitsluiten van verkiezingen gaat te ver

Raad van State: partijen uitsluiten van verkiezingen gaat te ver

Beleid

Vandaag, 12:03

Link gekopieerd

Politieke partijen zonder leden zomaar uitsluiten van verkiezingen gaat mogelijk te ver. Daarvoor waarschuwt de Raad van State in een kritisch advies over een voorstel van D66 en GroenLinks-PvdA. Het plan kan grote gevolgen hebben voor de PVV van Geert Wilders.

De partijen willen strengere regels voor politieke partijen. Zo moeten leden meer inspraak krijgen over het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst. In de huidige vorm zou de PVV daardoor niet meer mee mogen doen aan verkiezingen, omdat de partij geen ledenvereniging heeft.

Waarom is de Raad van State kritisch?

Volgens de Raad van State leggen de indieners nog onvoldoende uit waarom zulke zware maatregelen nodig zijn. De belangrijkste adviseur van de overheid vraagt zich af of het uitsluiten van partijen zonder leden wel "noodzakelijk en proportioneel" is om de democratie te beschermen.

Ook waarschuwt de Raad van State dat te veel regels de vrijheid van politieke partijen kunnen aantasten. Tegelijkertijd kan te weinig toezicht ervoor zorgen dat regels makkelijk worden omzeild.

D66-Kamerlid Joost Sneller zegt blij te zijn dat de Raad van State ruimte ziet om politieke partijen strenger te reguleren. Wel gaat hij de kritiekpunten, onder meer over sancties en blanco kandidatenlijsten, verder bestuderen. "Normen zonder handhaving blijken te vaak een lege huls", zegt Sneller.

Opluchting bij Wilders?

In Den Haag werd al lange tijd uitgekeken naar het advies, omdat het voorstel direct raakt aan de toekomst van de PVV. Politiek verslaggever Hannah Warnar zegt dat Wilders waarschijnlijk opgelucht ademhaalt nu de Raad van State juist op dit punt kritisch is.

Het voorstel zorgde eerder ook al voor onrust binnen de PVV. Begin dit jaar stapten Gidi Markuszower en zes anderen uit de partij. Zij maakten zich zorgen over het voortbestaan van de PVV als de strengere regels zouden worden ingevoerd. Of de partij uiteindelijk in de huidige vorm kan blijven bestaan, hangt af van eventuele aanpassingen aan het voorstel en de stemming in de Tweede Kamer.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.