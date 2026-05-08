Asielminister Van den Brink werkt aan nieuw pakket asielmaatregelen

Asielminister Bart van den Brink werkt nog aan een wetsvoorstel om mensen strafbaar te maken die illegaal in Nederland verblijven. Het plan moet deel uitmaken van een nieuw pakket asielmaatregelen van het kabinet, nadat de eerdere asielnoodwet sneuvelde in de Eerste Kamer.

Volgens de CDA-minister kost het meer tijd om de wet goed uit te werken. Volgens hem was het PVV-amendement dat vorig jaar plotseling werd aangenomen niet goed opgesteld. Nu wil Van den Brink meer tijd voor de wetswijziging nemen.

Verruiming van de ongewenstverklaring

Het voorstel voor de verruiming van de ongewenstverklaring kreeg vrijdag wel groen licht van de ministerraad. Daarmee moet het makkelijker worden om bepaalde mensen ongewenst te verklaren. Dat geldt straks mogelijk ook voor uitgeprocedeerde asielzoekers die overlast veroorzaken of misdrijven plegen.

Mensen die ongewenst zijn verklaard en toch in Nederland blijven, kunnen daarna strafbaar worden. Het kabinet wil daarmee harder optreden tegen mensen die niet mogen blijven en zelfstandig niet willen vertrekken. "Er kan een celstraf van een jaar opgelegd worden", vertelt Van den Brink verder.

Mobiele grenscontroles

Van den Brink wil daarnaast de controles aan de grens anders aanpakken. De huidige controles aan de Nederlandse grens blijven nog tot eind september bestaan. Daarna moet de Koninklijke Marechaussee overstappen op mobiele controles.

Volgens de minister werkt dat beter dan vaste controles aan de grens. "De marechaussee analyseert waar het best gecontroleerd kan worden en voertuigen worden uitgezocht op basis van inlichtingen en een risicoprofiel." De controles aan de grens met Duitsland zorgden eerder voor kritiek van inwoners en ondernemers in grensregio's. Tussen december 2024 en maart van dit jaar werden bij die controles 270 mensen aangehouden en kregen zeshonderd vreemdelingen geen toegang tot Nederland.