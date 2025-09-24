Petitie tegen nieuwe asielwetten meer dan 100.000 keer ondertekend

De petitie van VluchtelingenWerk Nederland tegen de nieuwe asielwetten heeft de grens van 100.000 handtekeningen gepasseerd. Woensdagochtend stond de teller op 100.560 steunbetuigingen. Volgens de organisatie toont dit aan dat er "forse steun" is voor het verzet tegen de strengere regels.

In de petitie wordt de Eerste Kamer opgeroepen tot "medemenselijkheid". VluchtelingenWerk stelt dat de wetsvoorstellen die de Tweede Kamer al heeft goedgekeurd chaos, langere procedures en jarenlange onzekerheid gaan veroorzaken. De organisatie noemt ze "onrechtvaardig en onuitvoerbaar".

Of de nieuwe wetten een meerderheid krijgen van de Eerste Kamer, is nog onzeker, legde politiek verslaggever Jeanneau van Beurden eerder uit:

0:48 Meerderheid voor asielnoodmaatregelenwet na toezegging Van Weel

De bezwaren gaan zowel over de strafbaarstelling van illegaal verblijf als over andere maatregelen. Zo worden in de nieuwe wetgeving verblijfsvergunningen voor bepaalde tijd nog maar voor drie jaar afgegeven en wordt gezinshereniging ingeperkt. Voorstanders willen zo de instroom van asielzoekers fors verlagen. Volgens VluchtelingenWerk raken de wetten "vluchtelingen direct in hun bestaanszekerheid".

ANP