Partijbestuur NSC treed af na chaotische ledenvergadering

Een deel van de leden van de politieke partij NSC liep al weg na een optreden van Mona Keijzer, maar er zijn nu nog meer mensen weggelopen. Het volledige bestuur van de partij is namelijk afgetreden. Na een schorsing tijdens de algemene vergadering liet waarnemend voorzitter Ronald de Bruin weten de situatie "niet meer werkbaar" te vinden.

Het congres begon zaterdag al niet goed. Het partijbestuur en de aanwezige leden werden het al niet eens over de agenda, omdat een aantal kritische moties niet in stemming mocht worden gebracht. Mona Keijzer kwam ook spreken op het congres, waar vooraf al veel om te doen was.

In bovenstaande video is te zien hoe de zaal leegloopt als Mona Keijzer spreekt.

In chaos geëindigd

Keijzer maakte van de gelegenheid gebruik om haar eigen politieke beweging Project 2029 te promoten voor een overwegend conservatief publiek. Een aanzienlijk deel daarvan liep overigens de zaal uit toen zij het woord kreeg. Europarlementariër Dirk Gotink, de enig overgebleven volksvertegenwoordiger van NSC, beëindigde daarop zijn lidmaatschap en jongerenbeweging JSC reageerde uiterst kritisch op haar komst.

De ledenvergadering, waarin onder meer de toekomst van NSC besproken had moeten worden, ontaardde in een discussie over regels en procedures. De vergadering is uiteindelijk in chaos geëindigd.

Welke gevolgen dit verder heeft voor het voortbestaan van de partij, is niet duidelijk.