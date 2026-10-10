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Deel zaal loopt weg als Mona Keijzer podium betreedt bij NSC

Deel zaal loopt weg als Mona Keijzer podium betreedt bij NSC

Beleid

Vandaag, 11:57

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Veel aanwezigen bij het NSC-congres in Breda zijn zaterdag opgestaan en hebben de zaal verlaten toen Mona Keijzer het podium betrad. De komst van het partijloze Tweede Kamerlid lag binnen NSC al gevoelig. Keijzer reageerde met een grap op het vertrek van de aanwezigen. "Nou, gelukkig regent het niet buiten."

Keijzer was door het bestuur van NSC uitgenodigd om op het congres te spreken. Volgens haar is het belangrijk "dat mensen die op een conservatieve manier naar de wereld kijken, elkaar weten te vinden". Daarom ging ze op de uitnodiging in.

Onrust binnen NSC

De uitnodiging van Keijzer zorgde afgelopen week al voor ophef binnen de partij. Europarlementariër Dirk Gotink, de laatste overgebleven volksvertegenwoordiger van NSC, zegde zijn lidmaatschap op.

Gotink wees onder meer op de kritische houding van Keijzer tegenover de Europese Unie. Ook jongerenbeweging JSC was niet blij met haar komst. De jongerenorganisatie vindt dat "populistisch-rechts gedachtegoed" op deze manier een podium krijgt bij NSC.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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