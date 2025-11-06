Universiteit Twente schrapt cum laude vanwege ongelijkheid

Onderzoekers van de Universiteit van Twente kunnen vanaf 2026 niet meer cum laude promoveren. De universiteit schrapt de regeling vanwege ongelijkheid.

De 'met lof'-onderscheiding is bedoeld om uitzonderlijke wetenschappelijke kwaliteit te erkennen, meldt de universiteit. In de praktijk ziet het bestuur dat anders uitpakken: cum laude-onderscheidingen berusten niet op objectieve maatstaven en pakken systematisch nadelig uit voor vrouwelijke promovendi. Daarom wordt de regeling geschrapt, schrijft de universiteit.

Uit een onderzoek uit 2023 van de Universiteit van Amsterdam blijkt dat een vrouwelijke onderzoeker aan een universiteit veel minder kans heeft om cum laude te promoveren dan een man, zelfs als zij dezelfde beoordelaar hebben.

Student Dirk rondde in drie jaar tijd drie masters af. Dirk deed dat met geweldige cijfers zodat op elk diploma cum laude staat:

1:49 Student Dirk (25) heeft drie masters in drie jaar tijd cum laude afgerond

Verschil

Tijdens het onderzoek is gekeken naar 5239 mensen die in Nederland tussen 2011 en 2021 cum laude zijn gepromoveerd. De cum laude-onderscheiding wordt uitgereikt door een commissie met leden die zelf bepalen of het onderzoek tot de top van het onderzoeksveld behoort.

De kans dat een vrouw cum laude promoveert is twee keer zo klein als voor een man, meldt het onderzoek. Het verschil tussen mannen en vrouwen is het grootst wanneer ze worden beoordeeld door een commissie die volledig uit mannen bestaat. De leider van het onderzoek meent dat er sprake is van homofilie: "mannelijke beoordelaars die de voorkeur geven aan mannelijke kandidaten."