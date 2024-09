Oppositiepartijen kritisch op Troonrede: 'Een omgekeerde Robin Hood'

De oppositiepartijen zijn niet blij met de inhoud van de Troonrede. Volgens D66-leider Rob Jetten zijn er vooral problemen opgesomd, zonder oplossingen aan te dragen. En collega Frans Timmermans van GroenLinks-PvdA concludeert dat de nieuwe leiders van het land 'een kabinet voor de rijken' zijn.

Het kabinet-Schoof maakt Nederland "oneerlijker" en de troonrede bevestigt dat alleen maar, zegt GroenLinks-PvdA-leider Frans Timmermans in een eerste reactie op X. "Een omgekeerde Robin Hood."

Alle plannen van het kabinet werden dinsdag bekendgemaakt tijdens Prinsjesdag. Na de Troonrede, volgde de traditionele balkonscene waar het koningspaar en de prinsessen Amalia en Alexia vanaf het balkon zwaaien naar het publiek:

1:09 Terugkijken: de balkonscène met de koninklijke familie

"In de troonrede viel meermaals het woord bestaanszekerheid", zegt Timmermans. "Maar wat zien we? Geen hoger minimumloon. Het vroegpensioen op de helling. Bezuinigingen op het onderwijs. Gemeenten worden gedwongen tot het sluiten van buurthuizen, zwembaden en bibliotheken." De plannen laten volgens Timmermans zien dat de nieuwe regeringsploeg "een kabinet voor de rijken" is.

'Problemen zonder oplossingen'

"In deze Troonrede sprak de koning vooral over de problemen in ons land, maar de oplossingen van dit kabinet om ons land verder te brengen blijven uit", zegt D66-leider Rob Jetten in een reactie. Volgens hem kiest het kabinet voor de korte termijn en zijn toekomstige generaties daarvan de dupe.

Jetten keert zich tegen bezuinigingen van het kabinet op onder meer onderwijs en klimaatfonds. Hij verzet zich al langer tegen de btw-verhoging op cultuur en sport. De D66'er is blij met de plannen voor de bouw van meer woningen en het besluit van het kabinet om de gratis schoolmaaltijden te blijven financieren.

'Geen aandacht voor gezinnen'

De SGP hoort in de troonrede verstandige plannen op het gebied van veiligheid, migratie en wonen. De kleine christelijke partij mist echter "de broodnodige aandacht voor gezinnen", aldus SGP-voorman Chris Stoffer.

"Het is belangrijk en positief dat de lage inkomens een mooie plus krijgen op het kindgebonden budget, maar dit kabinet laat daar vooral de middeninkomens voor opdraaien", ziet Stoffer. "Dat moet anders."

Hij is blij dat het verschil tussen één- en tweeverdieners wat afneemt, "maar onderaan de streep blijft het gapende gat nog altijd enorm". De partij vindt de "fiscale afstraffing" van gezinnen waarvan maar één ouder werkt onrechtvaardig. Ook is Stoffer niet te spreken over de "botte bezuinigingen" op ontwikkelingshulp.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Hart van Nederland/ANP