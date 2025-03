Onrust over opslag kernafval in noorden van het land: 'Nederland: steun ons'

De mogelijke opslag van kernafval in ondergrondse zoutkoepels in Groningen en Drenthe zorgt voor woede en angst bij bewoners. In dorpen als Onstwedde, Bourtange en Pieterburen groeit het verzet, nu steeds duidelijker wordt wat de gevolgen kunnen zijn. Wie binnen tweeënhalf kilometer van een zoutkoepel woont, zou moeten vertrekken. Actiegroepen slaan alarm en roepen inwoners op om vóór 25 maart bezwaar in te dienen.

Vorige week kregen bewoners uit het noorden te horen dat hun regio in beeld is als mogelijke opslagplaats voor kernafval. De zoutkoepels onder hun dorpen zouden volgens de overheid geschikt kunnen zijn voor eindberging. Het nieuws sloeg bij de inwoners, die al zorgen hebben over de bodem vanwege gaswinning, in als een bom.

Petitie

"Wij zijn er fel op tegen", zegt Alies Heida van actiegroep Geen kernopslag in Groningen en Drenthe tegen Hart van Nederland. "We zijn er zeer van ontdaan. We zijn bang dat hier straks radioactief kernafval onder de grond ligt en dat dat voor problemen gaat zorgen bij het nageslacht." Ook zegt ze bang te zijn dat dorpen van de kaart worden geveegd omdat een terrein van tweeënhalve vierkante kilometer nodig zou zijn boven de zoutkoepel.

De actiegroep wil de plannen een halt toeroepen door middel van een petitie. Inmiddels is die al bijna zesduizend keer ondertekend. "We roepen iedereen in Nederland op om ons te steunen. Wij voeren nu alvast actie en doen ons best om zo veel mogelijk lawaai te maken." Aanstaande maandag wordt de petitie aangeboden aan staatssecretaris Chris Jansen van Openbaar Vervoer en Milieu.

Opslag

Volgens de overheid moet Nederland uiterlijk in het jaar 2100 een definitieve opslagplaats voor kernafval hebben. Momenteel ligt het radioactieve afval bovengronds opgeslagen bij COVRA in Zeeland, maar dat is een tijdelijke oplossing. De Nederlandse regering onderzoekt of diepe zoutkoepels of kleilagen geschikt zijn voor de definitieve opslag.

Wat is een zoutkoepel? Een zoutkoepel is een grote laag zout die diep onder de grond zit en langzaam omhoog is gedrukt. Dit zout is daar ooit achtergebleven toen zoutwater verdampte en er lagen in de bodem ontstonden.

In de jaren zeventig deed het Rijk ook al onderzoek naar kernafval in de Noord-Nederlandse zoutkoepels. Dat ging niet door na hevig verzet van de bewoners. Dat er nu weer over nagedacht wordt, valt bij de inwoners in het verkeerde keelgat, weet ook onderzoeker Herman Damveld. "Het ligt heel erg gevoelig. De mensen denken: ze beginnen nu wéér en dat willen we niet", zegt hij tegen Hart van Nederland.

"Er is een terrein van tweeënhalve vierkante kilometer nodig boven de opslag, wat betekent dat huizen en historische dorpskernen moeten verdwijnen," zegt hij. De zoutkoepels van Bourtange en Pieterburen liggen bijvoorbeeld precies onder kerken, het hoogste punt van de dorpen. "Maar er is voor opslag van kernafval geen goede oplossing."

'Geen reden voor onrust'

Staatssecretaris Jansen zegt dat er op dit moment geen reden is voor onrust. "Wij onderzoeken op dit moment in welke bodemlagen er eventueel opties zijn voor een eindberging van kernafval. Het traject daarvoor wordt pas na 2027 opgestart. Dat wordt een participatief traject. Iedereen kan daar nog zijn of haar mening over geven. Het besluit vindt waarschijnlijk pas na 2050 plaats."