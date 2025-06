D66 wil af van begrijpend lezen op school: 'De lat moet omhoog'

D66 wil het vak begrijpend lezen schrappen. Volgens Kamerlid Ilana Rooderkerk leren kinderen vooral trucjes, maar geen echte taalvaardigheid. "De lat moet omhoog", zegt ze in De Telegraaf. Te veel jongeren verlaten school met een onvoldoende voor Nederlands.

Uit onderzoek blijkt dat een derde van de Nederlandse jongeren niet goed genoeg kan lezen. D66 komt daarom met een initiatiefnota, samen met Hans Vijlbrief. Het plan: meer aandacht voor lezen in alle vakken, meer schoolbibliotheken en minder bijtaken voor leraren.

Ook buiten de school wil D66 verandering: burgers moeten het recht krijgen op begrijpelijke taal, zodat onduidelijke brieven kunnen worden teruggestuurd. Of het plan op genoeg steun in de Kamer kan rekenen, is nog onzeker.