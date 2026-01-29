Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Omtzigt niet meer in de politiek en dat bevalt hem prima

Omtzigt niet meer in de politiek en dat bevalt hem prima

Beleid

Vandaag, 21:49

Link gekopieerd

Oud-NSC-voorman Pieter Omtzigt heeft weer werk. Dat vertelt hij aan RTL Z. Hij heeft voor een baan gekozen buiten de politiek en is nu zelfstandig ondernemer, die onder andere adviezen geeft aan bedrijven en instellingen. Omtzigt zegt blij te zijn dat hij weer aan het werk is.

Vorig jaar april kondigde zijn vertrek uit de politiek aan, omdat hij zijn gezondheid voorop wilde zetten. Twee keer eerder meldde de politicus zich ziek vanwege een burn-out. Dinsdag 13 mei was zijn laatste dag in Den Haag. Zijn partij NSC verloor bij de Tweede Kamerverkiezingen in oktober alle zetels en verdween daarmee ook uit de Kamer.

Bij zijn afscheid was Omtzigt zichtbaar geëmotioneerd:

Emotionele Omtzigt: onvoldoende zichtbaar bezig met kernproblemen
1:34

Emotionele Omtzigt: onvoldoende zichtbaar bezig met kernproblemen

Minder camera's

Dat er na zijn vertrek uit de politiek nu veel minder camera’s op hem gericht staan, doet hem goed. "Het bevalt me heel goed om op dit moment even niet in het publieke debat aanwezig te zijn, na 22 jaar in de Kamer en de Raad van Europa”, aldus de kersverse ondernemer. Dat hij in de toekomst weer wat meer van zich zal laten horen en mogelijk dus ook weer vaker in de schijnwerpers zal staan, sluit hij niet uit.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

NSC-top overwoog om partij op te heffen: 'Is dit experiment mislukt?'
NSC-top overwoog om partij op te heffen: 'Is dit experiment mislukt?'
Geëmotioneerde Omtzigt neemt afscheid van Kamer en van 'giftige politieke klimaat'
Geëmotioneerde Omtzigt neemt afscheid van Kamer en van 'giftige politieke klimaat'
NSC kiest Van Vroonhoven unaniem als nieuwe fractievoorzitter
NSC kiest Van Vroonhoven unaniem als nieuwe fractievoorzitter
Pieter Omtzigt stopt als NSC-Kamerlid en verlaat landelijke politiek
Pieter Omtzigt stopt als NSC-Kamerlid en verlaat landelijke politiek

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.