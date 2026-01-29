Omtzigt niet meer in de politiek en dat bevalt hem prima

Oud-NSC-voorman Pieter Omtzigt heeft weer werk. Dat vertelt hij aan RTL Z. Hij heeft voor een baan gekozen buiten de politiek en is nu zelfstandig ondernemer, die onder andere adviezen geeft aan bedrijven en instellingen. Omtzigt zegt blij te zijn dat hij weer aan het werk is.

Vorig jaar april kondigde zijn vertrek uit de politiek aan, omdat hij zijn gezondheid voorop wilde zetten. Twee keer eerder meldde de politicus zich ziek vanwege een burn-out. Dinsdag 13 mei was zijn laatste dag in Den Haag. Zijn partij NSC verloor bij de Tweede Kamerverkiezingen in oktober alle zetels en verdween daarmee ook uit de Kamer.

Bij zijn afscheid was Omtzigt zichtbaar geëmotioneerd:

Minder camera's

Dat er na zijn vertrek uit de politiek nu veel minder camera’s op hem gericht staan, doet hem goed. "Het bevalt me heel goed om op dit moment even niet in het publieke debat aanwezig te zijn, na 22 jaar in de Kamer en de Raad van Europa”, aldus de kersverse ondernemer. Dat hij in de toekomst weer wat meer van zich zal laten horen en mogelijk dus ook weer vaker in de schijnwerpers zal staan, sluit hij niet uit.