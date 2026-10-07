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Olivier (15) vreest voor toekomst thuisonderwijs: 'Voor mij werkt het'

Beleid

Vandaag, 17:26

De 15-jarige Olivier van Kan krijgt al zijn hele leven thuisonderwijs, maar of dat zo kan blijven is onzeker. Door aangescherpte regels wordt thuisonderwijs moeilijker. De Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs (NVvTO) maakt zich zorgen over de gevolgen. Een ruime meerderheid van de Nederlanders vindt ondertussen dat er strengere eisen en meer toezicht op thuisonderwijs moeten komen.

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De Hoge Raad bepaalde eerder dit jaar dat ouders niet zomaar voor thuisonderwijs mogen kiezen vanwege hun geloof of levensovertuiging. Ze moeten aantonen dat er binnen een redelijke afstand geen passende school is.

De Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs (NVvTO) maakt zich zorgen over de gevolgen. Gemeenten zouden de uitspraak verschillend uitleggen, waardoor thuisonderwijs voor sommige gezinnen praktisch onmogelijk wordt.

Voor de 15-jarige Olivier kan dat grote gevolgen hebben. Hij reisde daarom af naar Den Haag, waar woensdag over de kwestie gesproken werd. Want als het om zijn toekomst gaat, wil hij zelf meepraten en de vooroordelen wegnemen.

Hoe dit verliep is te zien in de bovenstaande video.

Meerderheid wil strengere controle

De zorgen over thuisonderwijs leven niet alleen bij de betrokken gezinnen. Uit onderzoek van het Hart van Nederland-Panel blijkt dat 73 procent van de Nederlanders vindt dat er bij thuisonderwijs dezelfde eisen moeten gelden als op reguliere scholen.

Nog eens 16 procent is voor toezicht, maar vindt dat ouders daarbij meer vrijheid moeten houden. Slechts 7 procent vindt dat ouders zelf volledig moeten kunnen bepalen of hun kind thuisonderwijs krijgt.

Toch is thuisonderwijs voor een deel van de Nederlanders ook een serieuze optie. 9 procent zegt weleens te hebben overwogen om de eigen kinderen (nu of in de toekomst) thuisonderwijs te geven.

Door Redactie Hart van Nederland

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