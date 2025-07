Google Maps-stunt bewoners irriteert gemeente Zandvoort: 'Niet blij'

Bewoners van de Parkbuurt in Zandvoort zijn de parkeeroverlast in hun wijk helemaal zat en daarom melden zij in Google Maps dat de straten zijn afgesloten. Daardoor komen dagjesmensen niet meer in hun buurt. De gemeente is niet blij mee met deze actie omdat andere wijken nu met dit probleem opgezadeld worden.

"Wij willen Google Maps zeker niet voor de grap om de tuin leiden, maar wij zijn de verkeersoverlast meer dan zat", vertelt de initiatiefnemer van deze actie, die anoniem wil blijven. Volgens hem kunnen de bewoners geen parkeerplek vinden en rijden auto's veel te hard. Ze voelen zich niet gehoord door de gemeente. "Het is niet veilig hier. Dit is daarom de minst ingrijpende maatregel."

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Gemeente niet blij

Wethouder Gert-Jan Bluijs is geïrriteerd, volgens hem verplaatst deze actie het probleem naar andere wijken, en dit terwijl de gemeente de bewoners al eerder tegemoet is gekomen. ''Wij hebben ervoor gezorgd dat de bewoners ook verderop kunnen parkeren en dat verblijfstoeristen buiten de wijken moeten parkeren. De bewoners willen alleen voor hun huis kunnen parkeren en dat hun wijk met mooi weer wordt afgesloten. Dat kan niet, want Zandvoort moet wel toegankelijk blijven."

Als reactie heeft de gemeente afgelopen maandag matrixborden geplaatst met de oproep aan automobilisten om hun navigatie uit te zetten en de aangegeven parkeerroute te volgen. De initiatiefnemer is hier blij mee en hoopt dat het nut zal hebben. In de tussentijd is de digitale blokkade ook opgeheven. Mocht het weer de spuigaten uitlopen, dan zal een soortgelijke actie weer worden overwogen, zeggen de buurtbewoners.