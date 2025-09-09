Bewoners Hoorn vrezen komst asielzoekerscentrum in woonwijk: raadszaal vol

De gemeente Hoorn wil tijdelijk honderd mensen opvangen in een oud schoolgebouw in een woonwijk, als onderdeel van de verplichting onder de Spreidingswet om uiteindelijk 399 asielzoekers te huisvesten. Die plannen zorgen voor veel onrust: meer dan dertig bewoners spraken dinsdagavond in tijdens een drukbezochte commissievergadering en een petitie tegen de opvang is inmiddels meer dan 3.500 keer ondertekend.

Vanwege de grote belangstelling zijn extra stoelen geplaatst en is de vergadering ook via een scherm in het stadhuis uitgezonden. De gemeente had extra beveiliging ingezet.

"We halen onze dochter nu al om half 10 's avonds op, omdat het schemert. En nu is er nog niet eens een asielzoekerscentrum", vertelt een ongeruste buurtbewoner aan Hart van Nederland.

Opzoek naar definitieve locatie

Naast het tijdelijke opvangcentrum werkt de gemeente ook aan locaties voor een definitieve opvang. Zo worden een rugbyveld, een paardenweide en een hockeyveld onderzocht als mogelijke locatie. De hockeyclub WFHC heeft laten weten bezorgd te zijn over de mogelijke gevolgen voor hun club.

Mogelijk worden er dinsdag 30 september knopen doorgehakt tijdens een nieuwe raadsvergadering, laat een woordvoerder van gemeente Hoorn aan Hart van Nederland weten.