Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Preventief fouilleren in deel centrum Amsterdam vanwege toename wapengeweld

Beleid

Vandaag, 22:27

Link gekopieerd

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam heeft een veiligheidsrisicogebied ingesteld voor het noordelijke deel van de wijk Burgwallen Oude Zijde. Binnen dit gebied mag de politie preventief fouilleren om te controleren op het bezit van wapens. Ondernemers en bewoners zijn blij dat er iets gebeurt, zo is te zien in de video bovenaan.

De maatregel komt voort uit een toename van incidenten met (vuur)wapens en het vaker aantreffen van wapens in delen van de binnenstad. Het risicogebied omvat onder andere de Wallen, de Dam, het Damrak en de ondergrondse metrostations.

Iedereen die zich binnen dit gebied bevindt, kan vanaf vrijdag gecontroleerd worden, ook als er geen directe verdenking bestaat van wapenbezit. Deze maatregel is ingesteld voor een periode van zes weken.

Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Politie deelt beelden van steekincident in centrum Amsterdam: 'Wie kent deze dealer?'
Politie deelt beelden van steekincident in centrum Amsterdam: 'Wie kent deze dealer?'
Explosief gaat af in druk Wallengebied Amsterdam
Explosief gaat af in druk Wallengebied Amsterdam
Politie mag fouilleren rond park Bijlmer na meerdere incidenten
Politie mag fouilleren rond park Bijlmer na meerdere incidenten

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.