Preventief fouilleren in deel centrum Amsterdam vanwege toename wapengeweld

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam heeft een veiligheidsrisicogebied ingesteld voor het noordelijke deel van de wijk Burgwallen Oude Zijde. Binnen dit gebied mag de politie preventief fouilleren om te controleren op het bezit van wapens. Ondernemers en bewoners zijn blij dat er iets gebeurt, zo is te zien in de video bovenaan.

De maatregel komt voort uit een toename van incidenten met (vuur)wapens en het vaker aantreffen van wapens in delen van de binnenstad. Het risicogebied omvat onder andere de Wallen, de Dam, het Damrak en de ondergrondse metrostations.

Iedereen die zich binnen dit gebied bevindt, kan vanaf vrijdag gecontroleerd worden, ook als er geen directe verdenking bestaat van wapenbezit. Deze maatregel is ingesteld voor een periode van zes weken.

Hart van Nederland/ANP