Politie mag fouilleren rond park Bijlmer na meerdere incidenten

In het Nelson Mandelapark in Amsterdam-Zuidoost mag de politie tot zondagochtend 04.00 uur mensen preventief fouilleren en controleren op wapens. Het groengebied rond het Bijlmer Sportpark is aangewezen als veiligheidsrisicogebied, laat burgemeester Femke Halsema weten via haar woordvoerster.

Aanleiding zijn "confrontaties tussen groepen jongeren de afgelopen dagen en oproepen die rondgaan op social media". Een woordvoerder van de politie legt uit dat er de afgelopen week bij deze incidenten mogelijk wapens in het spel waren. Zo was er in de nacht van vrijdag op zaterdag een vermoedelijk schietincident op het nabijgelegen busplatform bij station Bijlmer ArenA, waarvan ook beelden rondgaan op internet.

Verder circuleren op sociale media oproepen tot "illegale straatfeesten" in die buurt, in de nacht van zaterdag op zondag.

ANP