Boete om logo op auto ingetrokken: ondernemer krijgt gelijk

De Amsterdamse ondernemer Stephan Hamersma hoeft de boete van 1.400 euro die hij in februari kreeg niet te betalen. Hij kreeg de boete omdat hij het logo op zijn elektrische auto, waarmee hij reclame maakte voor zijn sportschool, niet had afgedekt.

Vrijdagochtend ontving de sportschooleigenaar een brief van de gemeente. "Ik kreeg vanochtend een brief van de gemeente: de boete die ik had gekregen is na een lange tijd kwijtgescholden. De gemeente gaf aan dat de boete geen juridische grondslag had."

Bezwaar

Nadat Hamersma de boete had gekregen, adviseerden verschillende advocaten hem om bezwaar te maken en de boete niet te betalen. "Ik heb na goed advies bezwaar gemaakt en de boete niet betaald. Dat heeft uiteindelijk goed uitgepakt."

In de bovenstaande video zie je de reactie van Stephan. Ook vertelt de ondernemer wat hij met de 1.400 euro gaat doen.