Joodse studenten openen meldpunt na haat en bedreigingen op UvA

Beleid

Vandaag, 20:24

Wat een plek van debat en kennis moest zijn, is voor veel Joodse studenten aan de Universiteit van Amsterdam veranderd in een omgeving vol dreiging en uitsluiting. Daarom hebben Joodse studenten een onafhankelijk meldpunt geopend. Ze voelen zich steeds vaker buitengesloten en zelfs bedreigd. Initiatiefnemer Avigail Asuss: "We horen doodsbedreigingen, worden nagekeken en soms zelfs uitgescholden in de collegebanken. En als we dit bij het bestuur neerleggen, krijgen we te horen dat ze er weinig aan kunnen doen. Dat voelt alsof we er alleen voor staan."

Voor oud-student Tamar Efrati is de opluchting groot dat ze inmiddels is afgestudeerd. "Docenten die hun politieke mening etaleren, medestudenten die je nakijken, je profiel dat online wordt gedeeld – het was dagelijkse kost." Een voorbeeld van de hatelijke sfeer is wanneer Tamar haar gezicht in een nare context terugzag: "Ik ben een keer volledig gedoxt door een medestudent, mijn profiel werd online gezet met leugens erbij. Dat is zo ingrijpend dat je nooit meer écht onbevangen een lokaal instapt."

'Nazi's'

Initiatiefnemer van het meldpunt, Avigail Asuss, maakt geen geheim van de angst en frustratie die zij en haar medestudenten dagelijks ervaren. "Het begon allemaal in april en mei 2023," vertelt ze. "Vanaf dat moment durfden veel Joodse studenten gewoon niet meer naar de universiteit te komen."

Avigail somt voorbeelden op van de sociale uitsluiting en bedreigingen die nu genormaliseerd lijken: “Door medestudenten worden we weggezet als ‘zionistische monsters’ of ‘nazi’s’, en docenten lopen letterlijk rond met Palestijnse vlaggen op hun tas. Toen ik een keer probeerde het gesprek aan te gaan, werd ik vijandig bejegend en weggestuurd. Ik zou een fascist zijn."

Meldpunt

Volgens Avigail heeft het meldpunt niet alleen een signaalfunctie: "Wij verzamelen klachten en dreigingen, want praten met het College van Bestuur levert meestal niets op. We voelen ons niet alleen onveilig, het is daadwerkelijk onveilig. Het advies om aangifte te doen voelt laf; het is alsof de universiteit haar verantwoordelijkheid probeert af te schuiven."

De universiteit erkent dat de zorgen serieus zijn. Een woordvoerder laat weten dat 'er binnen de universiteit verschillende meldpunten worden aangeboden' en er alles aan te doen om 'de gezonde dialoog te herstellen'. Volgens de universiteit is het laatste een 'enorm lastige opgave.'

Ook in Den Haag wordt met argusogen meegekeken. Onderwijsminister Moes noemt de signalen “zorgwekkend” en zegt in gesprek te zijn met de UvA. "Protesteren mag, maar studenten moeten zich ook veilig voelen. Vrij onderwijs en veiligheid horen hand in hand te gaan."

