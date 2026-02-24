Stoep weg, groen ervoor terug, in Heesch snappen ze er niets van: 'Tekentafelwijsheid'

Wie bedenkt nou zoiets? Die kreet hoor je vaker. Maar volgens inwoners van het Brabantse Heesch is hij nu wel heel erg van toepassing op de Molenstraat. Daar besloot iemand delen van de stoep in te ruilen voor groenstroken. Het gevolg: voetgangers, en dus ook ouderen met rollators en jonge kinderen, moeten nu slalommen over de straat.

Een straat waar, voor de duidelijkheid, gewoon verkeer doorheen rijdt. Er is twee jaar geleden een bewonersbijeenkomst geweest om over aanpassingen te praten, maar buurtbewoners hadden niet gedacht dat dit de uitkomst zou zijn.

Wat de buurt erover te zeggen heeft, zie je in de video bovenaan.

Helemaal niet nodig?

De keuze voor specifiek deze groenstroken valt ook verkeerd bij raadslid Hans Bongers van ONS Bernheze. Hij heeft vragen gesteld aan het college en beaamt dat er vooraf overleg is geweest met de bewoners van de straat, "maar er is toch iets misgegaan. Dit lijkt mij toch echt op tekentafelwijsheid". Ook stelt hij dat aanpassingen in specifiek deze straat helemaal niet nodig waren, omdat er al voldoende groen is en er enkele jaren geleden ook al aanpassingen zijn doorgevoerd.

Al die kritiek is ook gehoord door de gemeente. Die laat weten dat de veiligheid altijd voorop zal staan, ook bij nieuwe projecten zoals deze. Daarnaast wijzen ze op alle mogelijkheden die de bewoners hebben gekregen tot inspraak en dat binnengekomen reacties meegenomen zijn in de plannen. Ook stellen ze dat voor sommige bewoners van de Molenstraat er nauwelijks iets is veranderd ten opzichte van de huidige situatie.

'Straat klimaatbestendiger te maken'

De groenstroken zijn bedoeld "om de straat klimaatbestendiger en prettiger te maken. Meer groen helpt bij het opvangen van regenwater, zorgt voor verkoeling op warme dagen en draagt bij aan een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving. Ook vergroot het de biodiversiteit." Wel betreuren ze de teleurstelling. "De signalen uit de buurt nemen wij serieus. Daarom nemen wij contact op met bewoners van de straat om met hen in gesprek te gaan en samen te kijken naar een passende oplossing."