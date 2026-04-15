Woonwagens naast koeienstal zorgen voor ophef: 'Worden weer weggemoffeld'

Gisteren, 23:24

Na twintig jaar wachten komt er eindelijk beweging: Breda krijgt nieuwe woonwagenstandplaatsen. In Teteringen, aan de Groenstraat, is ruimte voor tien wagens. Maar de opluchting bij bewoners wordt overschaduwd door kritiek op de plek.

Volgens de gemeente is de locatie geschikt, omdat die al een woonbestemming heeft en past binnen de plannen voor de wijk Bouverijen. Wethouder Eddie Förster laat weten dat bewoners zo weer in familieverband kunnen wonen, iets waar volgens hem al lang vraag naar is.

Midden in een geurzone

Toch is niet iedereen tevreden. Bart Hulters, die zich al jaren inzet voor uitbreiding, noemt het aantal plekken "een druppel op de gloeiende plaat". Tegen Hart van Nederland zegt hij: "We worden weer weggemoffeld en dat voelt niet goed." De gekozen plek ligt naast een koeienstal, in een zogenoemde geurzone waar eerder geen woningen mochten komen.

Niet alleen de woonwagenbewoners snappen niets van de beslissing van de gemeente, ook bewoners van een aangrenzende woonwijk zien niets in de plannen. "Ook wij worden niet meegenomen in de besluitvorming."

In de bovenstaande video vertellen de woonwagenbewoners en omwonenden hoe zij naar de mogelijke nieuwe woonplek kijken.

