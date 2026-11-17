De provincie Noord-Holland trekt zo'n 30.000 euro uit voor een 'nieuw, eigentijds' volkslied. Het moet een nummer worden dat volksvertegenwoordigers bij officiële gelegenheden "met trots" kunnen meezingen.

Een woordvoerder laat aan Hart van Nederland weten dat de verwachte totaalkosten tussen de 25.000 en 30.000 euro liggen. Voor de productie is 17.000 euro gereserveerd. Dat bedrag gaat naar muzikanten, zangers, een studio en het maken van demo's.

Daarnaast betaalde de provincie 7.316 euro aan een advocaat, blijkt uit documenten van Provinciale Staten. Dat geld was nodig om de muziekrechten goed te regelen, zodat het lied straks vrij gebruikt kan worden. De communicatie rondom het nieuwe volkslied wordt betaald uit het bestaande communicatiebudget van de provincie.

Van 'fluitenkruid' naar een modern geluid

Noord-Holland heeft al sinds 2000 een volkslied. Dat werd destijds gecomponeerd op een tekst van P.J. Ferdinant uit 1950. Daarin wordt onder meer gezongen: "Noord-Holland, ik houd van je groen van je wei, van je koeien, je velden vol molens. Het fluitenkruid siert met zijn sluier je dijk. Noord-Holland, wat ben je toch rijk."

Maar een meerderheid in Provinciale Staten vindt het tijd voor iets nieuws.

'Brengt mensen bijeen'

Een nieuw volkslied zal geen crisis bezweren, maar kan mensen wel bijeenbrengen, staat in het communicatieplan van de provincie. Inspiratie haalt Noord-Holland uit de Unoxreclame 'Gevoel van thuis' en het nummer 'Brabant' van Guus Meeuwis.

Het nieuwe lied moet moderner en herkenbaar zijn voor inwoners en de grote diversiteit van Noord-Holland laten horen. Dat was de wens van CDA, 50Plus, GroenLinks en ChristenUnie, die hiervoor samen een motie indienden. De partijen hopen bovendien dat een aansprekend volkslied helpt om de provincie als bestuurslaag meer op de kaart te zetten.

Ook inwoners mogen meedenken. Zij kunnen in drie woorden antwoord geven op de vraag: "Waar denk jij aan bij Noord-Holland?" Die antwoorden moeten helpen bij het maken van het nieuwe volkslied. De provincie heeft al een producer gevonden, maar maakt pas op een later moment bekend wie dat is.