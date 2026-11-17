Het Wilhelmus is, sinds 1932, het officiële Nederlandse volkslied, maar sommige provincies hebben ook een eigen lied of hymne. Denk aan De âlde Friezen, Ons Gelderland en Mien Drenthe. Het lied van Noord-Holland mag volgens de provincie na driekwart eeuw wel eens vernieuwd worden. Daarom roept het bestuur de hulp in van de inwoners.

Ik houd van het groen in je wei schreef onderwijzer P.J. Ferdinant al in 1950. Begrijpelijk wellicht namen de Provinciale Staten daarom eind 2023 een motie aan om te gaan werken aan een eigentijdser en aansprekender volkslied. Provinciebestuurders stelden dat veel Noord-Hollanders het huidige lied niet kenden. En het is ook nog eens moeilijk mee te zingen, zo schijnt.

Het Noord-Hollandlied

Maar daar gaat dus verandering in komen met een nieuwe componist en tekstschrijver. "We gaan een lied maken dat iedereen kan meezingen en dat iedereen mag spelen", zegt commissaris van de Koning Arthur van Dijk.

"Daarom vragen we de inwoners van de provincie om mee te denken. We willen graag weten welke woorden écht niet kunnen ontbreken in het Noord-Hollandlied."

Drie woorden

Op de website van de provincie kan iedereen tot en met 30 november in drie woorden antwoord geven op de vraag: Waar denk jij aan bij Noord-Holland? Met die woorden moet het nieuwe lied dus vorm gegeven worden.

1 februari volgen verdere besprekingen over de inhoud ervan, waarna de opnames in de studio gaan starten. Een exacte releasedatum is er dus nog niet.

Als het nieuwe nummer er is, gaat het bij officiële gelegenheden gebruikt worden.