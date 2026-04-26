Zeldzame opname Wilhelmus uit 1905 ontdekt op zolder, zo klinkt het

Gisteren, 23:10

Een bijzondere vondst in het Nationaal Grammofoonmuseum: een zeldzame opname van het Wilhelmus uit 1905. De wasrol lag jarenlang ongezien in een doos op zolder en blijkt nu een van de oudste bewaarde versies van ons volkslied.

De opname is extra bijzonder omdat een deel als tubasolo wordt gespeeld. Inmiddels is het fragiele geluidsfragment gedigitaliseerd, maar helemaal veilig is het niet. Elke keer dat de wasrol wordt afgespeeld, raakt deze een beetje verder beschadigd.

Daarom wordt de opname nog één keer afgespeeld. Daarna blijft het bij de digitale versie en moet afscheid worden genomen van het originele geluid.

Luister hoe het volkslied begin vorige eeuw klonk in de reportage hierboven.

