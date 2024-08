Nederlanders hebben meer te besteden, maar begrotingstekort loopt op

Nederlanders houden weer wat meer geld over om uit te geven, aldus het Centraal Planbureau (CPB) in een nieuwe raming over de economie. De koopkracht groeit dit jaar met 2,5 procent en volgend jaar met 1,1 procent. "In 2025 is de koopkracht voor het doorsnee huishouden weer boven het niveau van 2021, toen de inflatiegolf begon," meldt het CPB.

Zonder rekening te houden met persoonlijke gebeurtenissen, zoals een scheiding of het verlies van een baan, gaan de meeste groepen er gemiddeld wat op vooruit. Dit jaar profiteren vooral de midden- en hogere inkomens, terwijl voor 2025 een grotere plus is voorzien voor de laagste inkomens.

Begrotingstekort loopt op

Dat de koopkracht toeneemt, komt door hogere lonen en lagere lasten. "De koopkracht in 2025 is duidelijk hoger dan bij de vorige raming als gevolg van de lastenverlichting uit het hoofdlijnenakkoord," aldus het CPB.

Deze maatregelen zorgen er echter ook voor dat het begrotingstekort oploopt. Het kabinet krijgt zonder extra ingrepen volgend jaar te maken met een begrotingstekort van 2,6 procent. "Daarmee bestaat de kans dat bij toekomstige tegenvallers noodgedwongen plotseling bezuinigd moet worden," waarschuwt het CPB.

De lastenverlichting uit het coalitieakkoord draagt bij aan het groeiende tekort. Daarnaast spelen eerdere uitgaven, vergrijzing en hogere rentes een rol. Het CPB voorspelt dat de staatsschuld, hoewel nu laag, kan oplopen tot 70 procent van het bruto binnenlands product in 2038, flink hoger dan de afgesproken grens van 60 procent. Hierbij zijn zorg- en klimaatkosten nog niet eens meegenomen.

Armoede daalt licht

De armoede in Nederland daalt in 2024 naar 4,5 procent van de bevolking, maar loopt na 2025 weer licht op. Dit komt onder andere doordat een deel van de lastenverlichting in 2025 tijdelijk is. De armoede blijft binnen de kabinetsperiode onder het niveau van 2024, maar kinderarmoede stijgt in 2028 naar 4,9 procent.

Het CPB geeft aan dat er nog veel onzekerheden zijn en dat de plannen uit het hoofdlijnenakkoord het beeld nog kunnen veranderen.

Hart van Nederland/ANP