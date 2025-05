Nederland en Polen gaan militair nog meer samenwerken

Nederland en Polen gaan militair nauwer samenwerken. Dat maakten minister-president Dick Schoof en zijn Poolse collega Donald Tusk maandag bekend. Begin juli wordt de overeenkomst getekend in Warschau.

De Poolse en Nederlandse premiers schrokken zich maandag rot, toen er tijdens de viering van de bevrijding in Wageningen een rookbom naar hen werd gegooid. Zie het in de bovenstaande video.

Beide leiders willen nog weinig kwijt over de inhoud. Volgens de Poolse premier werken de ministeries van Defensie van beide landen nog aan het akkoord. "Onze samenwerking gaat eigenlijk heel vanzelfsprekend", aldus Schoof.

"Het is belangrijk om de samenwerking die we op defensieterrein zoeken, of het nu gaat om trainen of om defensie-industrie, binnen Europa verder vorm te geven", zei Schoof op een gezamenlijke persconferentie in Oosterbeek bij Arnhem.

Polen versterkt de banden met meer Europese landen met het oog op de Russische dreiging en de mogelijke terugtrekking van de Amerikanen uit Europa. Later deze week tekent Tusk een overeenkomst met Frankrijk voor vergaande militaire en economische samenwerking.

ANP