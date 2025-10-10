Terug

Nederland trekt minder geld uit voor ruimtemissies

Vandaag, 16:00

Nederland trekt minder geld uit voor Europese ruimtemissies. Het bedrag voor de komende drie jaar is 170 miljoen euro, heeft het kabinet vrijdag bekendgemaakt.

De ruimtevaartplannen worden elke drie jaar vastgesteld. In 2022 trok het toenmalige kabinet ook 170 miljoen euro uit, maar daar kwam later nog meer dan 54 miljoen euro bovenop. Dat extra geld werd onder meer uit het Groeifonds gehaald. Nu is die pot geld niet beschikbaar. Daardoor daalt het budget met ongeveer een kwart.

Nederland is lid van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. Elk land betaalt een verplicht bedrag om de organisatie in stand te houden. Van dat geld wordt bijvoorbeeld de lanceerbasis Kourou in Frans-Guyana betaald. Een van de belangrijkste ESA-complexen is testcentrum ESTEC in Noordwijk.

Daarnaast beslissen alle lidstaten hoeveel geld ze overhebben voor missies. Ze kunnen zich daarvoor inschrijven bij de komende ESA-top in november. Daar is het bedrag van 170 miljoen voor. Hoe meer een land bijdraagt, hoe meer opdrachten bedrijven uit dat land daarvoor terugkrijgen.

