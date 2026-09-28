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Jetten komt terug op uitspraak 'vol op hun bek slaan'

Beleid

Vandaag, 19:42

Premier en D66-leider Rob Jetten komt terug op zijn uitspraak dat hij organisaties die de rechten van vrouwen, minderheden en de lhbti-gemeenschap willen inperken, "vol op hun bek" wil slaan.

Jetten noemt zijn uitspraak maandag een "slip of the tongue". Volgens de premier was het niet bedoeld als oproep tot geweld. "Zo bedoel ik het absoluut niet. Waar het mij om gaat is dat we moeten strijden voor gelijke rechten voor iedereen." Ook belooft hij de volgende keer beter op zijn woorden te letten.

Aangifte

De uitspraak van Jetten leidde tot kritiek, onder anderen van PVV-leider Geert Wilders. Ook boerenactiegroep FDF reageerde verontwaardigd. De actiegroep vroeg de boerenachterban om aangifte tegen de premier te doen wegens "oproepen tot geweld", zonder specifiek te verwijzen naar de uitspraak van zondag.

Door ANP

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