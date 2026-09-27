Demonstranten verstoren D66-congres, Jetten kort van podium gehaald

Tijdens het D66-congres in de RAI in Amsterdam hebben demonstranten voor commotie gezorgd. Premier Rob Jetten is om die reden enige tijd van het podium gehaald, ziet Hart van Nederland-verslaggever Jeroen Kruit. Inmiddels is hij weer terug.

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Het gaat om een pro-Gaza-protest. Jetten pakte de situatie goed aan, aldus Kruit. Hij sprak de demonstranten toe: "Er zijn een paar mensen met actieshirts. Ik zie dat jullie aandacht vragen voor de situatie in Gaza en dat begrijp ik. Maar houd je rustig, ik zal er straks nog op ingaan of verlaat de zaal."

Uit RAI verwijderd

Dat werd niet goed opgevolgd; de demonstranten maakten veel en hard geluid. Daarom gaat de D66-premier verder: "Kijk wat we als kabinet al hebben gedaan, dus bewaar de kalmte. De mensen mogen blijven, maar dan wel weer rustig zitten."

Toen daar ook geen gehoor aan werd gegeven, vroeg hij of heel de zaal wilde gaan staan. Dat deed men, maar ook ging een alarm af. Toen werd Jetten door beveiligers van het podium gehaald. Niet lang daarna keerde hij weer terug. Een aantal demonstranten werd door de beveiliging uit de RAI verwijderd. Een actievoerder zou zijn weggesleept, zegt ANP.

XR zit achter het protest

Het blijkt om een actie te gaan zijn van Extinction Rebellion (XR) . De actiegroep laat in een achteraf gestuurd persbericht weten dat de actie uitgevoerd is omwille van de wapendeals met Israël. "Deze week nog stemde D66 tégen een motie om geen nieuwe wapenleveranties meer aan te gaan. Ironisch dat de partij die zo hard riep 'het kan wél', zich blijft verschuilen achter smoesjes waarom het toch niet zou kunnen het Genocideverdrag te honoreren."

Volgens de milieuclub zouden er in de zaal vijf demonstranten hebben meegedaan aan het protest. Drie van die demonstranten zijn zelf lid van D66, aldus de actievoerders.

Protest buiten

Ook demonstreerde actievoerders, verkleed als Shell-medewerkers, buiten om de premier te 'bedanken' voor "de extra fossiele subsidies". Een woordvoerder voegt toe: "In het jaar waarin de wereld in brand staat en de gevolgen van klimaatverandering realiteit zijn, verruimt klimaatdrammer Rob Jetten de fossiele subsidies en besluit hij bij Shell op bezoek te gaan om een promotievideo op te nemen."

In hetzelfde bericht schrijft XR dat ook een andere actiegroep aanwezig was, namelijk Kappen met Kolen. Die proberen een vuist te maken richting Tata Steel.