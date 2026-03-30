Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Nederland sluit zich aan bij oproep tegen uitbreiding doodstraf Israël

Nederland sluit zich aan bij oproep tegen uitbreiding doodstraf Israël

Beleid

Vandaag, 13:24 - Update: 2 uur geleden

Link gekopieerd

Nederland vraagt net zoals Duitsland, Frankrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk aan Israël om de doodstraf niet uit te breiden. Dat liet Tom Berendsen, minister van Buitenlandse Zaken, maandag op X weten.

Volgende week wordt er gestemd op een wetvoorstel van Israël om de toepassing van de doodstraf uit te breiden. Veel landen, waaronder Nederland, zijn kritisch op dit wetvoorstel. Volgens Amnesty International zou de uitbreiding namelijk vooral gericht zijn op Palestijnen. Europese landen spreken daarom in hun verklaringen hun zorgen uit over het 'discriminerende karakter' van het wetvoorstel.

Slecht voor de democratie

De landen wijzen er ook op dat het afwijzen van de doodstraf een belangrijke gedeelde waarde is. "Het verwerpen van de doodstraf is een fundamentele waarde die ons verenigt". Berendsen schrijft dat Nederland "principieel tegen de doodstraf is".

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Waar gaat het conflict tussen Israël en de Palestijnen over?
Israël: 'Nederland ruilt vriendschap in voor openlijke vijandschap'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.