Nederland sluit zich aan bij oproep tegen uitbreiding doodstraf Israël

Nederland vraagt net zoals Duitsland, Frankrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk aan Israël om de doodstraf niet uit te breiden. Dat liet Tom Berendsen, minister van Buitenlandse Zaken, maandag op X weten.

Volgende week wordt er gestemd op een wetvoorstel van Israël om de toepassing van de doodstraf uit te breiden. Veel landen, waaronder Nederland, zijn kritisch op dit wetvoorstel. Volgens Amnesty International zou de uitbreiding namelijk vooral gericht zijn op Palestijnen. Europese landen spreken daarom in hun verklaringen hun zorgen uit over het 'discriminerende karakter' van het wetvoorstel.

Slecht voor de democratie

De landen wijzen er ook op dat het afwijzen van de doodstraf een belangrijke gedeelde waarde is . "Het verwerpen van de doodstraf is een fundamentele waarde die ons verenigt". Berendsen schrijft dat Nederland "principieel tegen de doodstraf is".