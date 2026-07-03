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Advocaten: geef slachtoffer vergoeding bij strafkorting

Beleid

Vandaag, 16:13

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Slachtoffers van ernstige misdrijven zouden een vergoeding moeten krijgen als een verdachte strafkorting krijgt doordat een strafzaak te lang duurt. Dat vindt het Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zedenslachtoffers (LANGZS). De organisatie reageert daarmee op onderzoek van RTL Nieuws, waaruit blijkt dat honderden veroordeelden strafvermindering kregen door te lange procedures.

Volgens de belangenorganisatie krijgt een verdachte die onterecht vastzit een vergoeding van ongeveer 120 euro per dag. Het netwerk vindt dat slachtoffers een vergelijkbaar bedrag zouden moeten ontvangen voor iedere dag strafkorting die een dader krijgt omdat de overheid de strafzaak niet op tijd heeft afgehandeld. Volgens de organisatie kan een lange rechtszaak extra psychische klachten veroorzaken en de rouwverwerking van slachtoffers vertragen.

Minister van Justitie en Veiligheid David van Weel begrijpt de ophef en het leed dat strafkorting bij slachtoffers kan veroorzaken. In de video bovenaan dit artikel legt hij uit waarom deze regeling toch bestaat.

Probleem bestaat al jaren

Het advocatennetwerk zegt het probleem van strafkortingen al jaren onder de aandacht te brengen van verschillende ministers van Justitie. Het verloop in de gehele strafrechtketen "is op dit moment dramatisch te noemen", stelt LANGZS. De organisatie is ook kritisch op de aangekondigde bezuinigingen bij het Openbaar Ministerie en het uitblijven van een landelijke piketregeling voor slachtofferadvocaten.

Uit het onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat honderden veroordeelden voor onder meer moord, verkrachting en kindermisbruik de afgelopen jaren strafkorting kregen omdat hun vonnis te lang op zich liet wachten. In sommige zaken liep die strafvermindering op tot drie jaar.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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