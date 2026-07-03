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'Strafkorting voor moord, verkrachting en kindermisbruik door trage rechtszaken'

Crime

Vandaag, 07:26

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Honderden veroordeelden voor ernstige misdrijven als moord, verkrachting en kindermisbruik hebben de afgelopen jaren een lagere gevangenisstraf gekregen doordat hun rechtszaak te lang duurde. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. In sommige gevallen liep de strafkorting op tot drie jaar. Een grote klap in het gezicht voor veel slachtoffers.

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Volgens RTL Nieuws kregen veroordeelden in uiteenlopende zaken minder celstraf omdat de behandeling van hun zaak, van het politieonderzoek tot de uitspraak van de rechter, langer duurde dan is toegestaan. Voor slachtoffers kan dat hard aankomen, omdat daders daardoor eerder vrijkomen.

Er zijn verschillende straffen in Nederland, in bovenstaande video wordt uitgelegd welke straffen er zijn.

Tot drie jaar minder celstraf

De onderzoeksredactie noemt verschillende voorbeelden. Zo kreeg een vader die zijn dochter verkrachtte twee maanden strafvermindering. Ook een docent die seks had met een minderjarige leerling tijdens een schoolkamp kreeg twee maanden strafvermindering. In een zaak over een poging tot moord werd de gevangenisstraf zelfs met drie jaar verlaagd.

RTL Nieuws onderzocht uitspraken in zaken over onder meer moord, doodslag, verkrachting, ontucht en seksuele uitbuiting. In totaal werden 669 zaken gevonden waarin rechters strafvermindering gaven vanwege de lange duur van de procedure. Vooral de afgelopen jaren is dat aantal toegenomen. Halverwege dit jaar zijn er volgens het onderzoek al meer strafkortingen verleend dan in heel 2022.

Problemen niet eenvoudig op te lossen

In een gezamenlijke reactie aan RTL Nieuws laten De Raad voor de Rechtspraak, de politie en het Openbaar weten de vertragingen en de te lange duur van zaken te herkennen en te betreuren. Ze zeggen hard te werken aan verbetering, maar wijzen er ook op dat de problemen niet eenvoudig kunnen worden opgelost.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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