Mobieltjesverbod geldt vanaf vandaag ook op basisscholen

Het mobieltjesverbod, dat al gold voor middelbare scholen, is uitgebreid naar het basisonderwijs. Basisschoolleerlingen mogen vanaf nu geen mobiele telefoons, tablets, smartwatches en andere apparaten meer mee de klas in nemen. Het is de bedoeling dat kinderen zich hierdoor beter kunnen concentreren op de les.

Het verbod geldt sinds zondag. Dat betekent dat kinderen zich er maandag voor het eerst aan moeten houden. Maar veel scholen in het midden en zuiden van het land hebben dat niet afgewacht. Zij zijn er meteen na de zomervakantie al mee begonnen, meldt de PO-Raad, de koepel voor het basisonderwijs. In het noorden begint het nieuwe schooljaar maandag.

Uitzonderingen

Op het verbod zijn een paar uitzonderingen. Zo mogen de toestellen wel mee de klas in als ze gebruikt worden voor de les. Ook kinderen die een toestel nodig hebben om medische redenen of om een beperking kunnen die meenemen naar de klas.

Het middelbaar onderwijs is over het algemeen tevreden over het verbod. Leerlingen praten weer met elkaar en zijn rustiger en geconcentreerder, zeiden diverse scholen in een rondgang van ANP. Volgens de Algemene Onderwijsbond (AOb) vinden leraren ook dat leerlingen zich beter gedragen.

