Minister Faber corrigeert fout: spreidingswet toch eerder van tafel

De spreidingswet, die bedoeld is om asielzoekers evenwichtiger over Nederland te verdelen, zal eerder worden ingetrokken dan aanvankelijk gedacht, aldus asielminister Marjolein Faber. Twee weken geleden gaf ze gemeenten nog te kennen dat de omstreden wet jarenlang zou blijven gelden, maar volgens Faber was dat een vergissing. "Dat was een fout van mij, een verkeerde voorstelling van zaken", zei Faber woensdag in de Tweede Kamer, waarbij ze toegaf dat vermoeidheid een rol speelde.

Voormalig staatssecretaris Eric van der Burg moest afgelopen mei huilen toen de spreidingswet, waar hij zich sterk voor had gemaakt, werd geschrapt, te zien in de video hierboven.

Op 26 september besprak Faber de spreidingswet voor het eerst met gemeenten, provincies en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Hoewel haar gesprekspartners de wet graag willen behouden, wil de minister deze juist zo snel mogelijk afschaffen. Ze gaf aan dat ze de gemeenten destijds had laten weten dat de wet nog twee tot drie jaar van kracht zou blijven, maar erkent nu dat ze 'op dat moment niet scherp' was.

Grote gevolgen

Faber's uitspraken over de spreidingswet hadden grote gevolgen voor de gemeenten en kregen twee weken geleden veel aandacht. Pas woensdag in de Tweede Kamer drong het tot haar door dat de informatie onjuist was. "Toen dacht ik: dit is niet goed. Ik had dit eerder moeten rechtzetten".

Ondertussen heeft Faber wel herhaaldelijk in het openbaar aangegeven dat ze de spreidingswet eerder wilde intrekken, maar geeft toe dat ze dit niet persoonlijk aan de betrokken partijen had doorgegeven. Ze ontkent echter dat ze hiermee ook de Tweede Kamer verkeerd heeft ingelicht.

Zo snel mogelijk

Faber benadrukte woensdag dat ze de wet zo snel mogelijk zal intrekken. Ondertussen werken gemeenten en provincies aan verdelingsplannen, die eind dit jaar van kracht moeten worden.

ANP